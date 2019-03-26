Сломали руку и забрали смартфон: В Донецке напали на активиста Болотина. Новости

В «ДНР» в неподконтрольном украинской власти Донецке люди в камуфляже напали на активного жителя Александра Болотина. Об этом сегодня, 26 марта, сообщает сам пострадавший Болотин на странице в Facebook.

«На меня сегодня было совершено нападение. Какие-то люди в камуфляже и с ПМ (пистолет Макарова, – ред.) в руках положили меня, грешного, на асфальт и попытались сломать мне две руки. Одну сломали, а другую очень сильно ушибли», – пишет Болотин.

Он уточняет, что его не обокрали, кроме того, что забрали смартфон. «Ничего не забрали, кроме смартфона», – сообщает пострадавший.

При этом Болотин не понимает, что же это на самом деле было, и считает, что местная «полиция» разберется. «Что это было ... Пусть полиция разбирается. Я ее вызвал. Приехал чуть ли не весь Куйбышевский райотдел. Кстати, ребята вежливые. Чинно благородно все оформили. Претензий нет! А вот что это было, такое один Бог ведает. Может, перепутали с кем, а может, за фейсбук. Следствие покажет. Кстати, 8 лет за такое безобразие положено. Вот думаю, кто же мог такое заказать или сделать...», – недоумевает активный житель Донецка Александр Болотин.

Напомним, что Болотин в феврале этого года стал инициатором акции неповиновения «#Забейнакомчас!», призывая протестовать против комендантского часа в Донецке.

Кроме того, Болотин активно пишет в соцсетях, и один из его постов в марте был о ценах на прием металлолома. Еще в одном из постов Болотин пишет о том, что в «министерстве доходов и сборов ДНР» планируют комплексные проверки кассовых аппаратов и наличности, находящейся в торговой точке или в офисе.