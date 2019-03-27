Выходные в апреле: Как выглядит календарь отдыха на Пасхальные праздники . Новости

В Украине в апреле будет четыре выходных подряд по случаю Пасхи, которая в 2019 году приходится на 28 апреля. Плюс еще один день отдыха мы получим 1 мая – в День труда, пишет «УНИАН».
Календарь на апрель 2019 года выглядит так:
- общее количество календарных дней – 30;
- рабочие дни – 20;
- выходные в апреле 10 (6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28, 29, 30).
Благодаря Пасхе и Дню труда украинцы будут отдыхать подряд целых пять дней – с 27 апреля по 1 мая.
Длинные выходные в апреле-мае:
- 27 апреля – суббота, выходной;
- 28 апреля – Пасха, воскресенье, выходной;
- 29 апреля – понедельник, выходной в честь Пасхи;
- 30 апреля – вторник – выходной (его украинцы отработают 11 мая, в субботу)
- 1 мая – День труда, выходной.
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