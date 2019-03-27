Выходные в апреле: Как выглядит календарь отдыха на Пасхальные праздники . Новости

В Украине в апреле будет четыре выходных подряд по случаю Пасхи, которая в 2019 году приходится на 28 апреля. Плюс еще один день отдыха мы получим 1 мая – в День труда, пишет « УНИАН » .

Календарь на апрель 2019 года выглядит так:

общее количество календарных дней – 30;

рабочие дни – 20;

выходные в апреле 10 (6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28, 29, 30).

Благодаря Пасхе и Дню труда украинцы будут отдыхать подряд целых пять дней – с 27 апреля по 1 мая.

Длинные выходные в апреле-мае: