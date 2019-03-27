Участвовал в обстрелах: В Чехии начался суд над наемником, воевавшим за «ДНР». Новости

В Чехии Пардубицкий краевой суд вчера, 26 марта, занялся рассмотрением дела чешского военнослужащего Эрика Эшту, против которого выдвинуты обвинения в терроризме за участие в боевых действиях на Донбассе в составе незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ДНР», передает «Радио Прага».

Как заявил в зале суда Эшту, путешествовать в Украину он отправился в познавательных целях, чтобы посмотреть места, откуда родом его супруга, а в форме НВФ и с оружием в руках он фотографировался на память.

Следствие установило, что Эшту в Украине служил в «республиканской гвардии ДНР». Он патрулировал окопы, чистил оружие, грузил материалы, сторожил въезд на рынок, где жили участники «республиканской гвардии». Кроме этого наемник участвовал в обстрелах, поставив тем самым под угрозу жизнь граждан Украины.

Уточняется, что преступное деяние Эшту совершил в 2015 году, за месяц до того, как поступил в Армию Чешской Республики.

Наромним, в Украине судят гражданина Федеративной Республики Бразилия Рафаэля Лусварги за участие в террористических организациях и не предусмотренных законом вооруженных формированиях.

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