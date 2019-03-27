Гранатометные расчеты подразделений Объединенных сил оттачивают навыки (Видео). Новости

Гранатометные расчеты подразделений Объединенных сил проводят постоянные тренировки. Об этом сегодня, 27 марта, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Подствольные и ручные, станковые и автоматические гранатометы широко используются украинскими военными для сдерживания и ведения огня. Военнослужащие подразделений Объединенных сил владеют этим оружием в совершенстве и наносят им значительные потери противнику.

Гранатометные расчеты подразделений Объединенных сил постоянно тренируются, совершенствуя свое профессиональное мастерство. Даже несмотря на занятость, ведь речь идет о подразделениях, находящихся в районе проведения боевых действий и выполняющих значительный объем служебно-боевых задач, дважды в неделю они выполняют боевые стрельбы, оттачивая свои навыки.

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