Жители Луганска жалуются на проблемы со связью. Новости

В неподконтрольном украинским властям Луганске 26 марта и сегодня, 27 марта, наблюдаются перебои со связью «республиканского» мобильного оператора «Лугаком». Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Люди пишут о том, что невозможно дозвониться. При этом «официально» оператор признал, что проблемы имеют массовый характер, однако перерасчет пообещал произвести не всем.

«Специалисты устраняют аварию на оборудовании, повлекшую ухудшение связи "Лугакома"… В связи с аварией на коммутационном оборудовании наблюдаются проблемы с регистрацией в сети, дозвоном, отправкой и получением SMS-сообщений», – говорится в сообщении.

Также в «Лугакоме» отметили, что «авария носит массовый характер, но не распространяется на всех абонентов», с связи с чем перерасчет абонентской платы будет выполнен при обращении в службу поддержки абонентов.

Жителей Луганска такая новость возмущает, они пишут о том, что дозвониться в поддержку очень сложно:

Игорь: «Лугаком сам сплошная авария»;

Татьяна: «Перерасчет делать будут? Пробовали к ним дозвониться. По городскому никто трубку не брал, а по 422 – нет сети»;

Надежда: «Как мило... Со связью проблемы у всех, а пересчет делается только дозвонившимся. В лотерейку проще выиграть»;

Наталья: «Дозвонилась,10 мин в ожидании очереди на соединение: точную дату устранения аварии не знают, уточнили номер и адрес, проверили, не было ли сегодня звонков, пообещали потом перерасчет»;

Милана: «Дозвониться невозможно, смс отправить тоже. Зато смс-спам приходит отлично»;

Игорь: «Меня тоже это удивляет. Экстренные службы – не дозвонишься, а спам – пожалуйста»;

Елена: «То есть, они проверяют, были ли входящие и исходящие? А то, что по 100 раз один номер набирался и только тогда получалось дозвониться – это не считается? Перерасчет тем, у кого вообще не было ни входящих, ни исходящих?».

Напомним, на неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей остался единственный украинский мобильный оператор – Vodafone (МТС-Украина). Мощности оператора «Киевстар» были захвачены еще в феврале 2015 года. Life прекратил свою работу в «ЛНР» в 2016 году, а в «ДНР» – в феврале 2017 года после требования оплачивать налоги «республике» под угрозой «национализации».

На базе захваченных мощностей «Киевстар» в «ДНР», в частности, создан «республиканский» оператор «Феникс». В «ЛНР» работает «республиканский» оператор «Лугаком». Однако их действие распространяется лишь в пределах «республик», а также посредством интернет-телефонии через них можно звонить в Россию и иные страны (кроме Украины).

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