На Донетчине за убийство и кражу мужчину приговорили к 10 годам тюрьмы. Новости

В Дружковке (Донецкая обл.) за кражу и умышленное убийство мужчине судом назначено наказание в виде 10 лет тюрьмы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Вечером 25 сентября 2017 года 31-летний житель пгт Алексеево-Дружковка находился в квартире сожительницы, где вместе с ней и малознакомым мужчиной употреблял спиртные напитки. Около 23:00 участники застолья пошли отдыхать, и через некоторое время гость, которого уложили спать в отдельной комнате, начал будить хозяина и высказываться в его адрес нецензурной бранью», – говорится в сообщении.

«Возмущенный таким поведением, мужчина разозлился и жестоко избил его, вследствие чего 59-летний потерпевший, получив травматическое закрытое внутренне мозговое кровоизлияние с кровоизлияниями и размозжение вещества головного мозга, многочисленные переломы ребер и другие тяжелые телесные повреждения, скончался на месте», – сообщили в прокуратуре.

Кроме того, правоохранители установили причастность задержанного после убийства мужчины к совершению за три месяца до этого кражи: воспользовавшись незапертой дверью, он проник в соседскую квартиру и украл оттуда DVD-проигрыватель и ТВ-тюнер, нанеся владельцу материальный ущерб на сумму 480 грн.

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