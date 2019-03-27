Могут ли за долги по коммуналке забрать жилье: Что нужно знать. Новости

Многие слышали о том, что если не оплатить свет, воду или отопление, то это грозит не только отключением коммунальной услуги, но и конфискацией жилья в дальнейшем. Действительно ли могут отобрать жилье за долги по коммунальным платежам, в каких случаях это возможно и как проходит процедура? Юристы отмечают, что согласно украинскому законодательству, жилплощадь за долги по коммуналке действительно могут забрать, правда, это самый крайний случай, пишет «Сегодня».

Недавно министр юстиции Украины Павел Петренко написал в своем Twitter-аккаунте, что никто не имеет права забирать у человека жилье за долги по коммунальным платежам. Министр также добавил, что если украинцам кто-то угрожает конфискацией имущества, они всегда могут обратиться за консультацией к юристам системы бесплатной правовой помощи координационного центра.

«Еще раз хочу подчеркнуть: вопросы о конфискации имущества и жилья из-за долгов за коммуналку – даже не обсуждаются. Никто не имеет права забрать квартиру, в которой вы живете», – написал министр.

Но украинское законодательство говорит о другом и вполне допускает возможность конфискации имущества при наличии больших задолженностей по коммунальным платежам. При этом мы знаем, что в Украине существует огромная задолженность за услуги ЖКХ: по данным Госстата задолженность украинцев по оплате жилищно-коммунальных услуг за январь составила 62,6 млрд грн. В декабре коммунальные долги населения составляли 55,6 млрд грн. Таким образом, за месяц сумма выросла на 7 млрд грн.

Долги по каждой коммунальной услуге составили:

за поставки природного газа – 29,1 млрд грн;

за централизованное отопление и поставки горячей воды – 20 млрд грн;

за поставки электроэнергии – 5,7 млрд грн;

за содержание домов, сооружений и придомовых территорий – 4,1 млрд грн;

за централизованные поставки холодной воды и водоотведение – 3,1 млрд грн;

за вывоз бытовых отходов – 0,6 млрд грн.

В январе украинцы оплатили за ЖКУ 15,1 млрд грн, что составило 71,8% от начисленной за указанный период суммы (21 млрд грн).

Журналисты издания пообщались с юристами и разузнали, когда могут забрать жилье за неоплаченную коммуналку, можно ли этого избежать, и как происходит процедура конфискации имущества.

Юристы отмечают, что согласно украинскому законодательству, жилплощадь за долги по коммуналке действительно могут забрать, правда, это самый крайний случай.

«Законом "Об исполнительном производстве" регламентировано, что взыскание недвижимости (в частности, квартиры, дома) физического лица осуществляется при отсутствии у него достаточных для покрытия задолженности средств или движимого имущества. Поэтому взыскание на жилой дом или квартиру, в которой должник фактически проживает, производится в последнюю очередь. Прежде всего для уплаты долга используются денежные средства и другие ценности должника. При их отсутствии, взыскание происходит за счет ценного движимого имущества, например, автомобиля, дорогой бытовой техники и тому подобного, что легко будет быстро продать и получить максимум средств», – поясняет Евгений Ляшук, адвокат ЮКК «Де-Юре».

Но инициировать конфискацию жилья можно только в том случае, если задолженность превышает 20 размеров минимальной зарплаты – больше 83 460 грн, т.к. сейчас минималка составляет 4173 грн.

Чтобы конфисковать жилье, поставщику жилищно-коммунальных услуг необходимо будет обратиться в суд с заявлением о задолженности того или иного гражданина.

«На сегодня поставщик жилищно-коммунальных услуг имеет право обратиться в суд с заявлением о выдаче судебного приказа о взыскании задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг. Судебный приказ является исполнительным документом, на основании которого в случае, если должник добровольно не выполнит решение суда, будет осуществляться принудительное исполнение решения суда о взыскании задолженности. Однако даже если существуют основания для обращения взыскания на жилой дом или квартиру, в которой фактически проживает должник, то, в первую очередь, обращается взыскание на отдельный от дома земельный участок, другое помещение, принадлежащие должнику», – говорит Андрей Курочка, младший юрист АО Spensers ST.

Процедура конфискации достаточно сложная в исполнении. Осуществляется она только после того, как суд выдаст соответствующее постановление.

«Для конфискации квартиры проводится процедура принудительной продажи с публичных торгов. Этим занимается государственная исполнительная служба или частные исполнители после вынесения судом соответствующего решения о взыскании долга по коммунальным платежам. При этом, исполнителю не обязательно попадать внутрь такой квартиры, достаточно сделать ее оценку и собрать все необходимые документы. О проведении публичных торгов в обязательном порядке уведомляется должник», – отметил Николай Максимов, адвокат Юридической компании «RIYAKO AND PARTNERS».

Юрист Андрей Курочка добавляет, что реализация дома или квартиры, в которой по факту проживает должник, всегда осуществляется через электронные торги. Если же во время проведения первых электронных торгов имущество не было продано, оно выставляется повторно, и цена его составляет 85% от первоначальной.

«В случае повторной нереализации имущество выставляется на третьи электронные торги по цене, составляющей 70%. В случае нереализации имущества и на третьих электронных торгах исполнитель сообщает об этом взыскателю и предлагает ему решить вопрос об оставлении за собой нереализованного имущества. В случае согласия взыскателя он получает имущество по цене третьих электронных торгов», – комментирует Курочка.

В это время, пока идут электронные торги, должник может спокойно продолжать жить в этом доме или квартире, ведь фактически, недвижимость никто не отбирает силой и не выгоняет должника на улицу. Право собственности у владельца недвижимости сохраняется до тех пор, пока квартира или дом не будут проданы на аукционе.

«После продажи квартиры выселение должника является правом нового собственника жилья. Но это уже отдельный процесс о признании должника утратившим право пользования жильем и снятия его с регистрации места проживания. До передачи имущества на реализацию (продажу, торги) все действия по исполнительному производству (опись имущества, арест) осуществляются государственным или частным исполнителем. После передачи жилья на принудительную реализацию путем продажи на аукционе такая реализация имущества осуществляется организатором аукциона», – говорит Евгений Ляшук.

Стоит помнить и том, что отобрать жилье при наличии задолженности могут далеко не всегда. Юристы отмечают, что в украинском законодательстве прописаны условия, при которых жилплощадь могут забрать – когда сумма взыскания превышает 20 размером минимальной зарплаты и когда у должника отсутствует другое имущество, например, автомобиль, деньги и т.д.

Но если в квартире живут малолетние дети или люди с инвалидностью – это усложняет ситуацию с описью имущества. Так, если в квартире прописаны дети, выставить жилплощадь на торги смогут только после согласия органов опеки и попечительства.

«То есть, квартира может быть выставлена на торги только после того, как орган опеки и попечительства получит подтверждение того, что при продаже квартиры детям будет предоставлено другое жилье», – поясняет Евгений Ляшук.

В свою очередь, Николай Максимов из Юридической компании «RIYAKO AND PARTNERS», отмечает, что, как показывает практика, орган опеки и попечительства никогда не даст согласие на публичные торги, если у родителей несовершеннолетнего ребенка в собственности нет другого помещения для проживания.

«Некоторым гражданам удается запутать суд и исполнителя путем оформления права собственности на квартиру на одного человека, а лицевого счета на оплату коммунальных услуг – совершенно на другое лицо. Таким образом, ответственность перед коммунальными службами несет лицо, с которым был подписан договор на предоставление комуслуг и на которое открыт лицевой счет, а квартирой владеет иной гражданин, который не рискует своей недвижимостью. Кроме этого, некоторые лица страхуют себя путем заключения фиктивного договора займа и ипотеки квартиры, благодаря которым на квартиру накладывается арест в пользу фиктивного кредитора, которым часто является родственник должника или другое доверенное лицо. В таком случае выставить квартиру на торги невозможно без согласия фиктивного кредитора», – добавляет Максимов.

Органы опеки не спешат давать разрешения на проведение публичных торгов, т.к. в таком случае они должны будут обеспечить несовершеннолетнего ребенка жильем, которое было бы по состоянию не хуже, чем то, в котором он жил.

«Практика по предоставлению органом опеки и попечительства, или другим органом разрешения на выселение соответствующих лиц достаточно редкая, так как все чаще соответствующие органы требуют предоставления этим лицам другого жилого помещение, не хуже, чем предыдущее. Таким образом, если не получено разрешение от органа опеки и попечительства, или иного органа на выселение, продажа жилья (дома или квартиры), в котором проживает должник, будет невозможна», – говорит Андрей Курочка.

Как уже отмечалось, конфискация жилья – это крайний вариант, к которому прибегают не часто. Но если это все же случилось, и вашу жилплощадь хотят выставить на аукцион, лучше попытаться погасить долги до того, как квартиру или дом продадут, т.к. после продажи вернуть его будет невозможно, – разве что перекупить у нового собственника.

«Исполнитель начинает предпринимать крайние меры только тогда, когда должник совершенно не реагирует на требования об уплате долга. Если квартира уже выставлена на торги, вернуть ее можно также путем погашения всей задолженности до момента продажи квартиры с торгов», – отмечает Евгений Ляшук, адвокат ЮКК «Де-Юре».

Николай Максимов добавляет, что после продажи квартиры с публичных торгов ее владельцами могут стать иные граждане или юридические лица. Урегулировать вопрос добровольного погашения долга можно исключительно до момента продажи имущества с публичных торгов, иначе этот процесс необратим.

После успешного проведения торгов жилье будет продано другому человеку, а с должника снимутся все обвинения и долги.

«Заметим, после принудительной реализации имущества взимаемые с должника средства, оставшиеся после удовлетворения всех требований, перечисляются должнику (кроме случаев возврата средств другим лицам)», – подчеркивает Андрей Курочка, младший юрист АО Spensers ST.