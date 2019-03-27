Лисянский рассказал о визите омбудсмена Украины на Луганщину. Новости

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в течение двух дней находилась с рабочим визитом на Луганщине, в том числе оценила и подготовку к выборам. Об этом рассказал представитель Уполномоченного Верховной Рады Украины по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей Павел Лисянский.

«В первый день украинский омбудсмен принимала осужденных, которых нам передали с оккупированных территорий Луганской области незаконные вооруженные формирования. В этот же день мы поехали на КПВВ "Станица Луганская"», – отмечает он.

Представитель омбудсмена на Донбассе подчеркнул, что это был не первый визит Людмилы Денисовой в Луганскую область, в этот регион она приезжает каждый месяц. «Она уделяет огромное внимание Донбассу. Во второй день мы были в Северодонецком городском совете, общались с руководством города и Людмила Денисова лично провела мониторинг процесса подготовки к выборам в отделе Государственного реестра избирателей Украины. По результатам этого визита мы можем сказать, что в Луганской области, в Северодонецке подготовка продолжается – все хорошо», – рассказал Лисянский.

«Но не нужно забывать, что Луганская и Донецкая области – это те регионы, где идет война, поэтому очень сложная ситуация, но, несмотря на все, я считаю, что эти регионы к выборам готовы», – добавил правозащитник.

Напомним, 31 марта 2019 года пройдут очередные выборы президента Украины. Первоначально ЦИК зарегистрировала 44 кандидата для участия в них. В итоге, окончательно в гонке решили принять участие 39 кандидатов.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»

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