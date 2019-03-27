Пожар в шахте на Донетчине: 29 горняков выведены на поверхность. Новости

В шахте «Покровская» (с. Удачное, Покровский р-н, Донецкая обл.) сегодня, 27 марта, утром произошел пожар, горняки были выведены на поверхность. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

«27 марта около 4:50. вблизи с. Удачное Покровского района на территории шахты "Покровская" ПАО "Шахтоуправление "Покровское" в вентиляционном штреке №11 на горизонте 815 м на участке №5 возник пожар. Жертв и пострадавших нет. На участке находилось 29 человек, которые выведены на поверхность. На аварийном участке работы приостановлены, шахта работает в штатном режиме. К тушению привлечены 4 отделения ГВГСО Минэнергоугля», – говорится в сообщении.