Скоро все распустится и будет краше: Жительница Горловки показала дворы в центре (Фото). Новости

Жительница неподконтрольной украинской власти Горловки (Донецкая обл.) Анна прошлась по дворам в центральной части города. Запечатленные кадры она опубликовала в соцсети.

Горловчанка прогулялась дворами по ул. Гагарина, Пушкинской, пр. Победы. В центральной части города дворы имеют неприглядный вид: дороги разбиты, заборы перекошены. При этом видно, что сухие ветви, траву и мусор коммунальщики сгребают в кучи.

Пользователи соцсетей отреагировали на увиденное:

Андрей: «Прекрасная прогулка»;

«Вкусно со Светланой»: «Дворы, конечно, не очень. Скоро все распустится и будет краше»;

«Mr BaG»: «Снег сошел, пора начинать уборку улиц».

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