Скоро все распустится и будет краше: Жительница Горловки показала дворы в центре (Фото). Новости

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Скоро все распустится и будет краше: Жительница Горловки показала дворы в центре (Фото)

ДН

28.03.19 10:29dnews.dn.uaНовости

Фото: скриншот видео из соцсетей

Жительница неподконтрольной украинской власти Горловки (Донецкая обл.) Анна прошлась по дворам в центральной части города. Запечатленные кадры она опубликовала в соцсети.

Горловчанка прогулялась дворами по ул. Гагарина, Пушкинской, пр. Победы. В центральной части города дворы имеют неприглядный вид: дороги разбиты, заборы перекошены. При этом видно, что сухие ветви, траву и мусор коммунальщики сгребают в кучи.

Пользователи соцсетей отреагировали на увиденное:

  • Андрей: «Прекрасная прогулка»;
  • «Вкусно со Светланой»: «Дворы, конечно, не очень. Скоро все распустится и будет краше»;
  • «Mr BaG»: «Снег сошел, пора начинать уборку улиц».

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