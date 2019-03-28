Скоро все распустится и будет краше: Жительница Горловки показала дворы в центре (Фото). Новости

Жительница неподконтрольной украинской власти Горловки (Донецкая обл.) Анна прошлась по дворам в центральной части города. Запечатленные кадры она опубликовала в соцсети.
Горловчанка прогулялась дворами по ул. Гагарина, Пушкинской, пр. Победы. В центральной части города дворы имеют неприглядный вид: дороги разбиты, заборы перекошены. При этом видно, что сухие ветви, траву и мусор коммунальщики сгребают в кучи.
Пользователи соцсетей отреагировали на увиденное:
- Андрей: «Прекрасная прогулка»;
- «Вкусно со Светланой»: «Дворы, конечно, не очень. Скоро все распустится и будет краше»;
- «Mr BaG»: «Снег сошел, пора начинать уборку улиц».
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