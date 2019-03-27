Ремонт школ: На Донетчине оштрафовали подрядчика за нарушение сроков закупки материалов. Новости

На Донетчине с предприятия взыскали 6,2 млн грн за нарушение сроков закупки материалов для капитального ремонта школы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

По данным ведомства, подрядчик нарушил сроки закупки материалов для капитального ремонта Новогродовской общеобразовательной школы I-III ступеней на общую сумму 23,5 млн грн.

«Департаментом капитального строительства Донецкой облгосадминистрации на счет общества с ограниченной ответственностью перечислен аванс в размере 5,8 млн грн, которые оно должно было использовать по условиям договора в течение 3-х месяцев, а неиспользованные средства вернуть заказчику, однако предприятие указанные условия не выполнило», – говорится в сообщении.

Прокуратура обратилась в Хозяйственный суд г. Киева с требованием о взыскании с предприятия неиспользованного аванса и штрафных санкций в сумме более 400 тыс. грн. «Решением суда исковые требования прокуратуры удовлетворены, однако ответчик обжаловал его в Северном апелляционном суде, который, рассмотрев жалобу подрядчика, отказал в ее удовлетворении», – сообщили в прокуратуре.