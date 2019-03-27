На Луганщине мужчина зарезал товарища. Новости

Житель одного из сел Меловского района Луганщины обвиняется в совершении умышленного убийства своего товарища. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

«Досудебным расследованием установлено, что примерно в час ночи 26 марта 2019 года во время совместного употребления алкогольных напитков между двумя товарищами возник конфликт, в ходе которого 42-летний мужчина нанес другому 5 ножевых ранений в грудную клетку. В дальнейшем от полученных тяжелых повреждений потерпевший скончался», – говорится в сообщении.

Подозреваемый задержан, ему сообщено о подозрении в совершении умышленного убийства и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

За умышленное убийство мужчине грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.