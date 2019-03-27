Перевернувшийся грузовик, вылетевшая на тротуар легковушка: Патрульные рассказали о ДТП в Мариуполе (Фото). Новости

Сломанный светофор, рекламный щит, трубопровод и забор – таковы результаты трех ДТП, которые произошли в Мариуполе (Донецкая обл.). Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Донецкой области.

25 марта около 13:00 на перекрестке пр. Мира и Строителей водитель транспортного средства «ГАЗ» во время выезда из пешеходной зоны на проезжую часть задел кузовом провод, который, в свою очередь, повредил два светофорных объекта. В ДТП никто не пострадал, а невнимательный водитель получил протокол от патрульных. Работа светофоров была восстановлена.

В тот же день двумя часами позже в Кальмиусском районе пьяный водитель «ВАЗ-2103» не справился с управлением и вылетел за пределы проезжей части на тротуар, повредив при этом рекламный щит. Только чудом на остановке не пострадали прохожие. После содеянного водитель решил скрыться, но уже через несколько метров был заблокирован патрульными автомобилями. Оказалось, что 38-летний нарушитель лишен права управления сроком на 3 года с 2017 года. От патрульных водитель получил 4 административных материала, автомобиль эвакуировали на штрафплощадку.

В 19:20 инспекторы патрульной полиции получили вызов о том, что по пр. Лунина перевернулся грузовик. Оказалось, что перед началом движения водитель самосвала не обеспечил комплектность и техническое состояние своего транспортного средства и поехал с кузовом в поднятом положении. Проезжая мимо трубопровода теплосети, автомобиль зацепился и перевернулся, повредив при этом забор, трубопровод, проезжую часть. На место прибыла бригада ГСЧС, которая предотвратила возгорание топлива. Патрульные составили протоколы в отношении водителя, ожидается судебное заседание.

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