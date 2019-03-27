Почти 93 тыс. жителей Донбасса сменили место голосования на выборах президента. Новости

В Украине жители Донецкой и Луганской областей подали больше всего заявлений о временной смене места голосования на выборах президента. Об этом на своей странице в Facebook сообщила глава ЦИК Украины Татьяна Слипачук.
По ее информации, отделы ведения Государственного реестра избирателей со 2 января до 25 марта изменили место голосования для 315 тыс. 725 украинцев.
«Наибольшее количество заявлений подано от жителей Донецкой и Луганской областей – 63 тыс. 869 и 28 тыс. 834 соответственно. За последнюю неделю было подано более 210 тыс. заявлений о временном изменении места голосования, в то время как за предыдущие почти три месяца – около 100 тыс.», – проинформировала глава ЦИК Украины.
«Сейчас отделы ведения Государственного реестра избирателей начали печать уточненных списков избирателей и передачу их участковым избирательным комиссиям. Обращаю также внимание на новый сервис сайта Госреестра избирателей – теперь в результатах ответа на запрос о наличии избирателя в Госреестре добавлена информация о временной смене места голосования, которая содержит номер и адрес избирательного участка, в список которого будут включены избиратели», – добавила Слипачук.
Напомним, 31 марта 2019 года пройдут очередные выборы президента Украины. Первоначально ЦИК зарегистрировала 44 кандидата для участия в них. В итоге, окончательно в гонке решили принять участие 39 кандидатов.
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