Ситуация в пунктах пропуска утром 27 марта: Проезда ожидали 350 авто. Новости

Сегодня утром, 27 марта, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 26 марта линию разграничения через КПВВ пересекли 48,5 тыс. человек и 5,3 тыс. транспортных средств:
- КПВВ «Майорское» – 11470 человек и 1290 транспортных средств;
- КПВВ «Марьинка» – 10740 человек и 1595 транспортных средств;
- КПВВ «Новотроицкое» – 9065 человек и 1375 транспортных средств;
- КПВВ «Гнутово» – 5205 человек и 1095 транспортных средств;
- КПВВ «Станица Луганская» – 11997 человек.
Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 350 транспортных средств:
- КПВВ «Майорское» – 20/60;
- КПВВ «Марьинка» – 50/90;
- КПВВ «Новотроицкое» – 50/30;
- КПВВ «Гнутово» – 30/20.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Марьинка»:
- «E.V.A.»: «6:51. "Каргилл" из Донецка. Основная до середины моста, льготная почти вровень – метров 200 до моста».
КПВВ «Новотроицкое»:
- «Администратор»: «7:45. Еленовка. На выезд от поворота».
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.
Комментарии