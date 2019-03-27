Ситуация в пунктах пропуска утром 27 марта: Проезда ожидали 350 авто. Новости

Сегодня утром, 27 марта, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 26 марта линию разграничения через КПВВ пересекли 48,5 тыс. человек и 5,3 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 11470 человек и 1290 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 10740 человек и 1595 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 9065 человек и 1375 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 5205 человек и 1095 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 11997 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 350 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 20/60;

КПВВ «Марьинка» – 50/90;

КПВВ «Новотроицкое» – 50/30;

КПВВ «Гнутово» – 30/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка»:

«E.V.A.»: «6:51. "Каргилл" из Донецка. Основная до середины моста, льготная почти вровень – метров 200 до моста».

КПВВ «Новотроицкое»:

«Администратор»: «7:45. Еленовка. На выезд от поворота».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.