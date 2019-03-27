Сводка из зоны ООС за 26 марта: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 23 обстрела украинских позиций, в том числе незаконные вооруженные формирования (НВФ) применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение. Вследствие обстрелов один украинский военный получил ранения. Об этом сегодня, 27 марта, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ обстреливали позиции Объединенных сил:

из минометов калибром 120 мм и гранатометов различных систем – в районе Водяного;

из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также из стрелкового оружия – вблизи Авдеевки;

из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе Лебединского;

из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – у Марьинки;

из автоматических станковых гранатометов – вблизи Верхнеторецкого и Новотроицкого;

из крупнокалиберных пулеметов – у Красногоровки;

из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – в районе Каменки;

из ручных противотанковых гранатометов – вблизи шахты «Бутовка»;

из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе Николаевки;

из станковых противотанковых гранатометов – около Чермалыка.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник открывал огонь:

из минометов калибром 120 мм и противотанковых ракетных комплексов – вблизи Крымского;

из минометов калибром 120 мм и вооружения боевой машины пехоты БМП-1 – у Новолуганского;

из минометов калибром 82 мм – в районе хутора Вольный (Золотое-4) и Новозвановки;

из минометов калибром 82 мм и стрелкового оружия – у Катериновки;

из противотанковых ракетных комплексов – вблизи Троицкого.

С начала текущих суток обстрелы позиций украинских войск не зафиксированы.

В «ДНР» сообщают, что «ВСУ за минувшие сутки 12 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 116 единиц. Под огонь попали поселки Александровка и Еленовка, находящиеся на окраинах и в окрестностях Донецка; горловские поселки Доломитное и шахты им. Гагарина; села Васильевка и Крутая Балка, расположенные под Ясиноватой; села Ленинское (после переименования – Ужовка, – ред.) и Саханка. При обстрелах применялись минометы калибром 120 мм, гранатометы, крупнокалиберное стрелковое оружие».

В «ДНР» также заявляют, что «в результате обстрела поселка шахты им. Гагарина под Горловкой 26 марта были повреждены 2 дома».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 7 раз за сутки обстреляли позиции ЛНР. Обстрелам подверглись районы Алмазной, Золотого-5, поселков городского типа Фрунзе (после переименования – Сентяновка, – ред.) и Донецкий, сел Желобок и Калиново-Борщеватое. Огонь велся из арторудий калибрами 152 мм м 122 мм, минометов калибрами 120 мм и 82 мм, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС, ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного».