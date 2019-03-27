В офисе омбудсмена на Донбассе приняли первые заявления о нарушении прав человека в «ЛНР». Новости

В Лисичанске (Луганская обл.) в региональное представительство омбудсмена Украины на Донбассе с момента открытия обращаются за помощью люди с неподконтрольных украинским властям территорий. Об этом рассказал представитель Уполномоченного Верховной Рады Украины по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей Павел Лисянский.

«Проблемы очень разные. С начала недели, после открытия, после того, как об этом рассказали в СМИ, к нам обратились 17 человек – с утра в понедельник, из них 12 – с оккупированной территории Луганской области приехали», – сказал он.

«Они сообщили о том, что на оккупированной территории есть невыплаты заработной платы. Один человек сообщил о том, что есть случай незаконного лишения свободы. Другие сообщали о незаконных действиях оккупантов, которые присваивают их имущество на оккупированной территории», – продолжил Лисянский.

По его словам, проблем, с которыми обращаются люди с неподконтрольной украинским властям части Донбасса, о нарушении их прав в «Л-ДНР» очень много.

«Было обращение о получении производственной травмы на предприятии, которое расположено на оккупированной территории, что после этого человеку не выплачивается какое-то социальное обеспечение, его просто уволили», – отметил представитель омбудсмена Украины.

Как сообщалось ранее, 21 марта в Лисичанске (Луганская обл.) открыли главный офис регионального представительства в Донецкой и Луганской областях Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»

Читайте также: