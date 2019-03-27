Пожар на Донетчине: Погиб мужчина. Новости

В Торецке (Донецкая обл) в результате пожара сегодня, 27 марта, погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Сообщается, что в 5:03 спасателям поступило сообщение о пожаре, который произошел на ул. Панфилова в Торецке.

Прибыв на место происшествия, спасатели выяснили, что возгорание произошло внутри жилого дома. В результате пожара погиб мужчина, 1975 года рождения.

Пожар был ликвидирован в 6:17. От Главного управления привлекались 15 человек личного состава и 3 единицы техники.

Причина возникновения пожара и причиненный ущерб устанавливаются.