Работали до полуночи: В Славянске рассказали, как шел процесс смены места голосования. Новости

В Славянске (Донецкая обл.) основная часть обратившихся в отдел ведения Государственного реестра избирателей по вопросу смены места голосования на выборах 31 марта – переселенцы. Об этом «Донецким новостям» сообщила начальник Славянского отдела ведения Государственного реестра избирателей Виктория Воропаева.

Общее количество избирателей, которые воспользовались временным изменением места голосования в Славянске, на данный момент назвать сложно. «Мы еще не подсчитали, сколько обратилось. Статистическими данными располагает только Центральная избирательная комиссия, они делают статистику», – сказала начальник отдела ведения Госреестра.

Она отметила, что прием граждан проводился в соответствии с Законом Украины «О выборах президента Украины» и постановлением ЦИК «Об обеспечении временного изменения места голосования без изменения его избирательного адреса». «Избирателям давались разъяснения, которые касаются права на временное изменение места голосования, что они должны предоставить, какие документы, что написать. В каждом случае все было индивидуально. Если это избиратели, которые были с временно оккупированной территории, то было достаточно предоставить паспорт и написать заявление. Если это были избиратели с других территорий, то у них должна была быть мотивированная какая-то причина для изменения своего места голосования. Это все прописано в постановлении ЦИК, и мы действовали в соответствии с порядком, прописанным в нем», – рассказала Виктория Воропаева.

«Первый избиратель к нам пришел 3 января 2019 года. Мы у него приняли заявление, обработали и выдали удостоверение о смене места голосования. В последние дни было очень много людей, очень большой наплыв. Но это было характерно по всей Украине», – дополнила она.

В Славянском отделе ведения Госреестра избирателей работает 5 человек, что соответствует нормам по количеству избирателей.

В период до 25 марта, когда шел процесс смены места голосования, прием граждан вели и по субботам. «С февраля месяца у нас график висел на стене, где было написано, что рабочий день с 8:00 до 17:00. Но когда был наплыв людей и шел очень большой поток, мы из отдела выходили в 8-9 часов вечера. Работали по 12 часов, а в последние две недели мы работали и по воскресеньям. 25 марта закончили последний прием около полуночи. В 23:50 у нас пришел последний избиратель, который написал заявление о смене места голосования», – дополнила начальник отдела.

Согласно данным ЦИК, Славянск образует территориальный избирательный округ № 47, в котором зарегистрировано ориентировочно 133 413 избирателей. Количество избирательных участков – 114.

Как сообщалось ранее, по Украине со 2 января до 25 марта изменили место голосования 315 тыс. 725 избирателей. Наибольшее количество заявлений подано от жителей Донецкой и Луганской областей – 63 869 и 28 834 соответственно.