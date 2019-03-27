В Лисичанске на улице нашли боеприпас (Фото). Новости

В Лисичанске (Луганская обл.) на улице местный житель обнаружил боеприпас. Об этом сегодня, 27 марта, сообщает пресс-служба Патрульной полиции Луганщины.

26 марта патрульные Лисичанска получили сообщение, что на ул. Октябрьской, в листьях, заявитель обнаружил боеприпас. На место вызвали следственно-оперативную группу и взрывотехническую службу, до приезда которых патрульные охраняли место происшествия и не допускали туда посторонних лиц.

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