От неверия до надежды: Чего ожидают мариупольцы от предстоящих выборов. Статьи

Мариуполь – в предвыборном состоянии. Повсюду – рекламные баннеры, палатки кандидатов, агитгазеты… Впрочем, на рядовых горожан вся эта предвыборная суета особого впечатления не производит. Возле палаток, если и задерживаются, то ненадолго, предлагаемые газеты берут с равнодушным невниманием, а то и вовсе отмахиваются и спешат прочь.

Корреспондент «Донецких новостей» решила узнать у жителей приморского города, чего они ожидают от предстоящих выборов. Ответы особым разнообразием не отличались: практически все опрашиваемые мечтают о мире, о достойной жизни, о возможности без опаски смотреть в завтрашний день. Нашлись и те, кто не планирует идти в воскресенье на избирательные участки, потому что не верит ни предвыборным обещаниям, ни тому, что их голос сможет на что-то повлиять.

«Надоело!»

Евгений, охранник:

– Вам как отвечать? Как положено или как есть на самом деле? Если как есть на самом деле, то ответ – надоело! Надоели все эти обещания, которые перед каждыми выборами сыплются на нас отовсюду – из газет, из телевизора, из интернета. Обещания, которые тут же забываются, едва очередной кандидат получает кресло. Надоели одни и те же лица во власти, словно карты из одной колоды туда-сюда перетасовываются.

Не думаю, что выборы что-то кардинально изменят. Вне зависимости от того, кто победит, жизнь обычных украинцев останется прежней – бедной и трудной.

Наталья, учитель:

– Конечно, и я, и вся моя семья в воскресенье пойдет голосовать. Но это – скорее по привычке, чем потому что, действительно, верим, что от нас что-то зависит. Как-то с каждыми выборами все больше и больше убеждаешься, что от народа в нашей стране не зависит ничего. К сожалению…

«Здоровье и достойная жизнь – самое главное»

Лилиана, домохозяйка, мать двоих детей:

– Обязательно пойду в воскресенье на избирательный участок и отдам свой голос за выбранного мной кандидата. Очень жду этого дня! Надеюсь, что в нашей стране, наконец-то, все задуманные реформы будут проведены и проведены с умом. Самая важная – медицинская реформа. То, что творится сейчас в медицине, кроме как ужасом назвать нельзя. Хороших врачей нет, даже в частных клиниках трудно попасть на прием к хорошему специалисту, вакцин не хватает, пугают, что «скорая» скоро не будет приезжать. Очень переживаю за своих пожилых родителей и за своих детей.

Антонина, менеджер:

– В стране необходимо поднимать экономику. Надо восстанавливать производство, запускать в работу новые предприятия. Надо создать такие условия для жизни, чтобы в Украину вернулись трудовые мигранты, которые сегодня оставили свои семьи, своих детей и уехали на заработки за границу. Причем, уехали самые лучшие – умные, трудолюбивые люди. Если они вернутся и будут трудиться на благо своей страны, то Украина расцветет. Но для того, чтобы они вернулись, надо открывать здесь рабочие места, надо, чтобы люди знали, что здесь у них будет возможность работать, получать достойную зарплату.

Ирина, диспетчер службы такси:

– Хочется, чтобы Украина, наконец, поднялась с колен. Чтобы мы и наши дети могли жить спокойно и радостно, без опаски смотреть в завтрашний день, зная, что не будет каких-нибудь очередных «сюрпризов» в виде повышения тарифов, роста цен, сокращения рабочих мест. Вот за это и с надеждой, что так и будет, я пойду голосовать 31 марта.

«Буду голосовать за мир!»

Сергей, работник МК им. Ильича:

– Я буду голосовать за мир! Отдам свой голос за того кандидата, который сможет остановить войну. Мой брат с семьей живет в Донецке, и я точно знаю, что самое страшное – это когда в твой дом в любой момент может попасть снаряд, когда могут погибнуть близкие люди. Этот ужас может понять лишь тот, кто через него прошел. Самое главное – мир и безопасность.

Виктория, парикмахер:

– Мы с мужем переселенцы. В начале 2015 года приехали в Мариуполь из Донецка. Мы жили недалеко от аэропорта, и я до конца жизни буду помнить, как во время обстрела все вокруг гудело и дрожало. Я забилась под кровать, плакать не могла, только сильно зажмурилась и пыталась прикрывать голову, чтобы не слышать воя вокруг. Я могла думать только о муже, который как раз пошел к родителям, могла только молиться, чтобы он вернулся. Мы уехали вскорости после того дня. И мы пойдем голосовать за того, кто вернет людям мир.

Марина Литвинова, РПД «Донецкие новости»