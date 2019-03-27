«Купил» запчасти на авто: Житель Донетчины лишился 15 тыс. грн. Новости

Житель Бахмута (Донецкая обл.) перечислил мошенникам за несуществующие автозапчасти 15 тыс. грн. Об этом сегодня, 27 марта, сообщает пресс-служба Бахмутского отдела полиции Донецкой области.

В дежурную часть полиции Бахмута с заявлением о том, что его обманули, обратился 53-летний местный житель. Мужчина рассказал, что разместил объявление в интернете о том, что хочет купить двигатель для своего автомобиля. Уже через некоторое время ему позвонил «продавец».

«Цена мне понравилась и еще и продавец обещал выслать двигатель быстро, если перечислить ему деньги. Я так и сделал – перевел 15 тыс. грн и стал ждать. Однако прошло уже несколько дней, а товара так и нет. На мои звонки продавец не отвечает», – рассказал правоохранителям мужчина.

По данному факту полицией открыто уголовное производство по ст.190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3-х лет ограничения свободы.

В полиции также вновь призвали граждан не спешить перечислять деньги незнакомцам с интернет-сайтов.

«Чтобы полностью перестраховать себя – договаривайтесь о расчете за товар только при его получении и проверке на полное соответствие вашим запросам», – отметили в пресс-службе.