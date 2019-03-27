Из-под каждого куста торчало по своему командиру: Бородай об «Л-ДНР» в 2014 году. Новости

В 2014-м году «экс-министр обороны ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков) был вынужден выйти из Славянска (Донецкая обл.), но не из-за того, что вооружение туда не поставлялось, а из-за малочисленности «ополчения». Об этом в интервью одному из интернет-каналов заявил первый «премьер-министр ДНР» Александр Бородай, которого российские СМИ называют политтехнологом Кремля.

По его словам, он не намерен критиковать Гиркина (Стрелкова) за выход из Славянска, а оружие «ополчению» поставлялось регулярно.

«Оружие, которое у нас тогда было, то немногое, которое у нас тогда было, те крохи, которые мы тогда получали, доходило вам, по крайней мере, отправлялось вам. Другое дело, что по дороге… Поскольку в республиках в тот момент ситуация была, что из-под каждого куста торчало по своему атаману и командиру. В Донецке это были в основном командиры, а на Луганщине были в основном атаманы», – сказал он.

«Я помню того же Захара, который водил колонны, в частности, и этим колоннам приходилось делиться по дороге. Он возвращался со страшным возмущением, когда прибывал в Донецк, потому что, видите ли, понадергали атаманы, по ходу дела. Бывало дело, что застревало что-то, куда-то уходило налево – не без того. И, кстати, винить в этом можно донецкий субэтнический характер: "Тільки для себе "», – продолжил Бородай.

Он заявил, что тем не менее в Славянск «доходило довольно много всего»: «Я имел об этом достаточно точную информацию, потому что посылки, которые я отправлял, их получение мне подтверждал непосредственно товарищ Стрелков. У нас с ним была практически постоянная телефонная связь. Был план деблокирования, но этот план был слабо осуществим при наличии тех реальных боеспособных сил, которыми мы располагали».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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