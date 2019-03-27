На Луганщине патрульные разыскали двух виновников ДТП (Фото). Новости

В Лисичанске (Луганская обл.) патрульные разыскали и привлекли к ответственности двух водителей, совершивших ДТП и уехавших с места происшествия. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Луганщины.

Так, двигаясь на подъем по ул. Малиновского, водитель автомобиля «ВАЗ-2103» не придерживался безопасного интервала и, при обгоне автомобиля Toyota Corolla, повредил его левую часть. Совершив ДТП, водитель «ВАЗа» не остановился и уехал с места происшествия. Водитель Toyota запомнила номерной знак, цвет и марку виновника ДТП и передала его данные полицейским. Вскоре патрульные сектора розыска и обработки материалов ДТП разыскали 55-летнего водителя «ВАЗа», который признал свою вину в ДТП. В отношении него инспекторы составили 2 протокола: по ст. 124 (нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и ст. 122-4 (оставление места совершения ДТП) КоАП.

Второе ДТП, виновник которого также уехал с места происшествия, произошло на ул. Сосюры. Неизвестный автомобиль въехал в припаркованный на обочине дороги грузовик «Газель» и скрылся с места происшествия. Случайные свидетели аварии сообщили патрульным, что запомнили фрагмент номерного знака нарушителя. С помощью этой информации инспекторы сектора розыска и обработки материалов ДТП установили вероятного виновника. Как впоследствии выяснилось, за рулем автомобиля «ВАЗ-2106», виновника ДТП, находилась 20-летняя девушка, которая не имела водительского удостоверения. После аварии она испугалась ответственности и скрылась с места происшествия. В отношении нее патрульные составили два протокола: по ст. 124 (нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и ст. 122-4 (оставление места совершения ДТП) КоАП, а также вынесли постановление по ч. 2 ст. 126 (управление без соответствующих документов) КоАП.

Читайте также: