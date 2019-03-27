В шахте находились 669 человек: В ГСЧС рассказали подробности пожара на Донетчине. Новости

В шахте «Покровская» (с. Удачное, Покровский р-н, Донецкая обл.) сегодня, 27 марта, утром произошел пожар, на момент возникновения пожара в шахте находились 669 человек. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

27 марта в 5:25 на телефон Службы спасения «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел на шахте «Покровская» на горизонте 815 м, на участке 5-й южной лавы.

Как отметили в ГСЧС, на момент возникновения пожара в шахте всего находилось 669 человек, из них на участке 5 находилось 37 горняков, которые были эвакуированы на поверхность. Погибших и пострадавших нет. Производственный процесс шахты продолжается, работы на аварийном участке приостановлены до выяснения обстоятельств.

Погибших в результате происшествия нет. Причина пожара устанавливается. К проведению работ по ликвидации аварии привлекалось 4 отделения 10 ВГСО, 3 реанимационные противошоковые группы, 2 пожарных автомобиля, оперативный отдел и другие специалисты в составе 37 человек. От Главного управления силы и средства не привлекались.

Напомним, сегодня, 27 марта, утром произошел пожар в шахте «Покровская» (с. Удачное, Покровский р-н, Донецкая обл.).

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