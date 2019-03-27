На Луганщине приступили к ремонту важной автодороги (Фото). Новости

На Луганщине начался текущий средний ремонт автодороги «Счастье – Широкий». Об этом сегодня, 27 марта, сообщает пресс-центр Службы автомобильных дорог области.

Социальная значимость этой дороги состоит в том, что она соединяет прифронтовую Станицу Луганскую с остальной территорией подконтрольной украинским властям Луганщины. Именно в Станице Луганской находится единственный пешеходный контрольный пункт въезда-выезда на неподконтрольную территорию, который ежедневно пересекают около 10 тыс. человек.

Сейчас текущий средний ремонт автомобильной дороги проводится на двух участках, где имеются наибольшие повреждения. Работы выполняет подрядчик ООО «Данко», планируется закончить их до июня текущего года. Текущий средний ремонт предприятие было готово начать осенью прошлого года, но из-за несогласованности источников финансирования работы были перенесены на весну 2019 года.

Представитель подрядчика Роман Чумак сообщил, что в настоящее время задействованы 20 сотрудников, работает соответствующая техника – асфальтоукладчик, три катка, другая техника. «26 марта привезли 400 тонн асфальта (это 15 Камазов), положили 2625 метров. Толщина выравнивающего слоя асфальта 7 см, верхний слой будет 5 см, в общем – 12 сантиметров. Дорога не перекрыта, работы ведутся по левой стороне. Безопасность движения обеспечена работающим светофором и соответствующими знаками», – сказал Роман Чумак.

Служба автомобильных дорог в Луганской области проводит мониторинг проведения работ, замечаний, как отметили в пресс-службе, нет.

Читайте также: