В «ДНР» члены НВФ заселяются в заброшенные дома и устраивают провокации бойцам ВСУ. Новости

На Донетчине незаконные вооруженные формирования (НВФ) обстреливают позиции украинских военных со стороны неподконтрольного украинским властям села, чтобы спровоцировать военнослужащих ВСУ на открытие огня.

Днем военнослужащие ВСУ наблюдают, как заброшенные жилые дома занимают вооруженные сторонники «ДНР», а потом переоборудуют их в огневые точки.

«Противник каждый вечер в одно и то же время ведет провокационный огонь из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия. Разведка боем – проверяет, на что мы способны, как мы будем отвечать», – говорит боец ВСУ с позывным «Заря».

Украинские военные убеждены, что на стороне противника воюют обученные наемники.

«При обстреле не хаотично разбрасывают [снаряды] или стреляют непонятно, куда, а знают свою задачу, знают, куда они стреляют – организация есть», – отмечает военнослужащий ВСУ с позывным «Покемон».

Провокационные обстрелы украинские военные связывают с ротацией противника. Огонь в ответ стараются не открывать – в неподконтрольном украинским властям селе есть мирные жители.

Боец ВСУ с позывным «Москва» ранее жил в России и до 2000 года являлся гражданином РФ, переехал в Украину, получил украинское гражданство и защищает с украинскую территорию с самого начала вооруженного конфликта на Донбассе.

«Как только наши пытаются как-то подавить этот огонь, они начинают применять более тяжелую артиллерию. Начинают всегда с минометов крыть. Мы не можем адекватно отсечь эту провокацию. Если мы начнем открывать огонь по сопредельной территории, наши же – жители Украины, которые сейчас временно оккупированы, будут неадекватно относиться к нам», – рассказал он.

Украинские военные не исключают вражеских провокаций и в день проведения выборов президента Украины, которые состоятся в это воскресенье, 31 марта.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «5 канал»

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