С 2020 года все иностранные студенты после 1 курса будут сдавать ВНО по языку обучения. Новости

Осенью этого года состоится первый пробный экзамен – ВНО по языку обучения для иностранных студентов после окончания первого курса в украинских вузах. Такая инициатива – результат многочисленных жалоб студентов-иностранцев, а также посольств иностранных государств на качество преподавания на иностранных для их граждан языках – русском и английском. Об этом рассказала министр образования и науки Украины Лилия Гриневич 26 марта во время выступления на Втором украинском форуме международного образования в Киеве, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

«Как мы и обещали в прошлом году во время Первого украинского форума международного образования, в этом году осенью состоится первый пробный экзамен по языку обучения. Это будет пилотный проект, в котором примут участие не все ЗВО. Но уже с 2020 года ВНО по языку обучения будут сдавать все иностранные студенты после окончания 1 курса. Этим вопросом занимается Украинский центр оценивания качества образования. После прохождения ВНО иностранный студент будет получать сертификат о сдаче экзамена, который дает право ему продолжать учебу на втором курсе», – пояснила Гриневич.

Она добавила, что студенты, которые обучаются на английском языке и имеют международные сертификаты типа IELTS, TOEFL, Cambridge Certificate, с уровнем знаний не менее В1 – повторно сдавать английский не будут. Их сертификат будет автоматически учитываться как успешно сданный экзамен.

«Соответственно, если мы выдвигаем следующие требования к знанию языка обучения студентами, то еще более строгие требования должны быть и к преподавателям учебных заведений, обучающих иностранных студентов. Их уровень владения языком должен быть не ниже В2. В этом году мы будем уделять особое внимание выполнению этих условий», – отметила министр.