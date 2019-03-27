Выглядело забавно: Бородай рассказал об управлении «ДНР» россиянами. Новости

Уже в 2014 году было ясно, что Россия намерена вести переговоры с украинскими властями о возвращении Донбасса. Об этом в интервью одному из интернет-каналов заявил первый «премьер-министр ДНР» Александр Бородай, которого российские СМИ называют политтехнологом Кремля.

«Тот же комплекс политических причин, который меня заставил стать премьером, а фактически – реальным главой республики, эти же причины, бывшие очень большим плюсом в определенный момент, стали в определенный момент превращаться в минусы, существенные», – сказал он.

«В минусы они стали превращаться ровно потому, что стало понятно, что на определенном уровне было понятно, что надвигается ситуация не слива, а переговорных процессов, и оставаться во главе республики гражданину Российской Федерации, москвичу по биографии, было с идейной политической точки зрения уже, мягко говоря, неуместно. Поэтому я передал бразды правления Александру Захарченко», – продолжил Бородай.

Он отметил, что при этом тогда остался «очень значимой фигурой» в «правлении республики». «Я перешел с поста первого вице-премьера на загадочно выдуманную должность генерального советника республики. Эта должность возникла ровно для меня и вместе со мной ушла. Вместе со мной эта должность ушла уже в 20-х числах октября 2014 года», – отмечает россиянин.

«Правительство мое ("ДНР", – прим. ред.), а основная часть его тогда была не экономическая, а силовая, выглядело достаточно забавно. Если брать ситуацию на июль или начало августа 2014 года, то премьер-министр республики – москвич, русский, гражданин РФ; первый вице-премьер по силовым вопросам Владимир Антюфеев – русский, москвич; министр госбезопасности – все то же самое; министр внутренних дел – все то же самое, министр обороны Игорь Стрелков – все то же самое», – пояснил Бородай.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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