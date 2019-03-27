Крушение МН-17: Австралия и Нидерланды впервые обсудили вопрос с Россией. Новости

Между Нидерландами, Австралией и Россией состоялась первая встреча, на которой обсуждалась ответственность Кремля за крушение Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines на украинском Донбассе в 2014 году. Как сообщает «Сегодня» со ссылкой на NOS, об этом стало известно на совместной пресс-конференции министров иностранных дел Австралии и Нидерландов Мэрис Пейн и Стефа Блока в Сиднее, при этом точная дата и место переговоров не сообщались. Ранее в этом отношении рассматривалась Вена.
«Первая трехсторонняя встреча состоялась недавно», – заявил Блок.
Дипломаты также не сообщили о содержании процесса, сославшись на конфиденциальность, но заверили, что делают все возможное, чтобы добиться справедливости для жертв авиакатастрофы.
О месте переговоров также не сообщили. Ранее в качестве вероятной локации рассматривалась Вена.
Напомним, малайзийский Боинг-777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (ранее – Снежнянский городской совет Донецкой области, сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.
В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившиеся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. Австралия и Нидерланды обратились к России с призывом принять на себя государственную ответственность за происшедшее и сотрудничать с ними для обеспечения правосудия.
Ранее сообщалось, что Нидерланды решительно настроены привлечь к ответственности виновников катастрофы Боинг-777 рейса MH17.
Также в сентябре 2016 года Совместная следственная группа (JIT) объявила, что на основании неопровержимых доказательств установлено: самолет был сбит ракетой зенитно-ракетного комплекса «Бук» 9M38, запущенной с контролируемой незаконными вооруженными формированиями территории на востоке Украины.
Кроме того, 24 мая Международная совместная следственная группа сообщила, что «Бук», из которого сбит самолет, принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, которая дислоцируется в Курске.
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