В Донецке столкнулись легковые авто (Фото). Новости

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В Донецке столкнулись легковые авто (Фото)

ДН

27.03.19 13:37dnews.dn.uaНовости

Фото из соцсетей

В неподконтрольном украинским властям Донецке сегодня, 27 марта, произошло ДТП. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Как пишут очевидцы, легковые автомобили столкнулись на пр. Богдана Хмельницкого, в районе ресторана «Аркобалено».

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