В Донецке столкнулись легковые авто (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке сегодня, 27 марта, произошло ДТП. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
Как пишут очевидцы, легковые автомобили столкнулись на пр. Богдана Хмельницкого, в районе ресторана «Аркобалено».
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