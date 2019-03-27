В Донецке столкнулись легковые авто (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке сегодня, 27 марта, произошло ДТП. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Как пишут очевидцы, легковые автомобили столкнулись на пр. Богдана Хмельницкого, в районе ресторана «Аркобалено».

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