В Минске проходят переговоры по Донбассу. Новости

В столице Беларуси начался очередной раунд переговоров по урегулированию ситуации на востоке Украины, к переговорам приступили рабочие подгруппы Трехсторонней контактной группы. Об этом сегодня, 27 марта, сообщает пресс-служба МИД Беларуси.

«В Минске проходит встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины», – говорится в сообщении.

В «ДНР» утверждают, что «гуманитарная подгруппа Контактной группы приступила к переговорам в Минске. В рамках встречи планируется обсуждение вопросов проведения нового обмена пленными по формуле "всех установленных на всех установленных", а также возвращения документов бывшим украинским военнопленным, которые были освобождены в результате обмена 27 декабря 2017 года. Кроме того, особое значение имеет вопрос выработки механизма по организации поиска лиц, пропавших без вести».

В «ЛНР» заявляют, что «рабочая группа по гуманитарным вопросам приступила к работе в Минске. Киев в очередной раз представлен только экспертами. Уполномоченные представители в рабочей группе от Киева Виктор Медведчук и Ирина Геращенко отсутствуют на заседании».

В «ЛНР» также добавляют, что «в Минске началось заседание подгруппы по безопасности» и «рабочая группа по экономическим вопросам приступила к работе».

Напомним, предыдущая встреча состоялась 13 марта.