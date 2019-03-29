В Украине стало меньше тех, кто считает, что выборы будут нечестными. Новости

В Украине стало меньше тех избирателей, кто считает, что выборы президента будут нечестными. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом в ходе пресс-конференции в Киеве рассказала директор Фонда «Демократические инициативы» им. И. Кучерива Ирина Бекешкина.

«Меньше стало тех, кто считает, что выборы будут нечестными. Ранее их было 70%, сейчас примерно 50%, но тоже много. Поэтому я считаю, что очень важна, чтобы наши выборы были на самом деле честными и демократичными, деятельность общественных организаций, которые фиксируют нарушения, и пытаются выполнять профилактическую роль, чтобы нарушений не было», – сказала она.

«Очень важно провести независимый экзит-пол, который не финансируется политическими силами. Очень важно провести параллельный подсчет голосов. Очень важен анализ СМИ, чтобы они освещали объективно избирательную кампанию», – продолжила Бекешкина.

По ее словам, общественным организациям надо готовится к продолжительной работе в ходе избирательных кампаний. «Будет первый тур, потом будет второй тур. Потом будут еще парламентские выборы, поэтому это достаточно долгая история, и нам нужно готовиться действовать, как говорят в долгую», – отметила эксперт.

Напомним, 31 марта 2019 года пройдут очередные выборы президента Украины. Первоначально ЦИК зарегистрировала 44 кандидата для участия в них. В итоге, окончательно в гонке решили принять участие 39 кандидатов.

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