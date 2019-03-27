Количество россиян, въезжающих в Украину, уменьшилось в разы. Новости

Госпогранслужба Украины работает в усиленном режиме с 2014 года, а количество россиян, въезжающих в нашу страну, за годы уменьшилось в разы. Об этом в эфире одного из телеканалов рассказал председатель Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал, передает пресс-служба МВД Украины.

«Государственная пограничная служба – это правоохранительный орган специального назначения, это очень большой коллектив оперативного блока, это информационный блок, это аналитики, криминальные аналитики, это разведка, контрразведка, это подразделения по борьбе с терроризмом, морская охрана, авиация», – отмечает Цигикал.

«Если брать количество непропусков граждан РФ, то мы видим, что это где-то около 2,2 тыс. человек. Это больше, чем в прошлом году на 25%. Если еще до 2014 года ехало, например, каждый год в сутки по 5,5-6 тыс. человек, то сегодня это 1-1,2 тыс. россиян, пересекающих государственную границу. То есть количество непропусков увеличено, а количество людей уменьшилось», – сообщил председатель Госпогранслужбы Украины.

Глава пограничного ведомства также отметил, что Украина получила заявки примерно от 2 тыс. международных наблюдателей на выборах президента. «Не было такого прецедента, чтобы приезжали российские наблюдатели. Никто из российских наблюдателей официально украинскую границу не пересекал», – сказал он.

«Иностранные наблюдатели аккредитованы, соответственно, списки ЦИК нам предоставила. Мы предварительно их проверяем, и они уже прибывают в Украину», – добавил Цигикал.

Ранее сообщалось, что БДПИЧ ОБСЕ начало работу по наблюдению за выборами президента Украины, но вопреки условиям, изложенным в приглашении украинской стороной, предложило включить двух граждан РФ в состав миссии по наблюдению за выборами президента. Кроме того, ЦИК Украины закрыла все избирательные участки в России, а глава МИД Украины уведомил ОБСЕ, что Украина не допустит наблюдателей из России в качестве международных наблюдателей на выборах. В Украине за выборами президента будут следить 850 наблюдателей ОБСЕ.

Напомним, 31 марта 2019 года пройдут очередные выборы президента Украины. Первоначально ЦИК зарегистрировала 44 кандидата для участия в них. В итоге, окончательно в гонке решили принять участие 39 кандидатов.

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