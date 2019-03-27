На Донетчине разыскивают двух несовершеннолетних (Фото). Новости

На Донетчине правоохранители разыскивают двух несовершеннолетних жителей Мариуполя. Об этом сегодня, 27 марта, сообщает пресс-служба Центрального отдела полиции Донецкой области.

«25 марта 2019 года ушли из дома и до настоящего времени не вернулись: Рула Леонид Александрович, 09.10.2003 года рождения и Скворцов Никита Борисович, 11.06.2003 года рождения», – сообщили в полиции.

Сообщается, что парни проживают в Приморском районе Мариуполя, 25 марта они пошли в торгово-развлекательный комплекс в Центральном районе города, но до настоящего времени их местонахождение неизвестно.

Приметы Рула Леонида: на вид 14-15 лет, рост 160 – 165 см., среднего телосложения, волосы темные длинные (имеет челку), глаза карие, нос прямой.

Был одет: куртка красного цвета с белыми вставками, синие спортивные штаны, кроссовки черные с белой подошвой.

Фото: Центральный отдел полиции

Приметы Скворцова Никиты: на вид 14-15 лет, рост 160-165 см, среднего телосложения, волосы русые короткие, глаза голубые, нос прямой.

Был одет: куртка (парка) черного цвета, черные спортивные штаны с рисунком белого цвета, черная бейсболка, черные кроссовки с белой подошвой.

Фото: Центральный отдел полиции

«Если вы владеете какой-либо информацией о местонахождении пропавших ребят просим сообщить об этом по телефонам: 098-044-01-02 или 067-905-49-62», – обратились в полиции.