Почему не «Моторола»: Бородай рассказал, как Захарченко был назначен «главой ДНР» . Новости

В 2014 году России было нужно назначить «главами Л-ДНР» кого-то из местных жителей, потому что российский контроль был слишком явным. Об этом в интервью одному из интернет-каналов заявил первый «премьер-министр ДНР» Александр Бородай, которого российские СМИ называют политтехнологом Кремля.

«Для международных переговоров, которые уже к тому времени вела Россия в пользу республик Донбасса, правительство выглядело очень вопиюще. Создавалось впечатление, которое как бы подтверждалось прямой фактурой, что все правительство ДНР состоит из российских марионеток – из прямых подчиненных или офицеров российских спецслужб», – сказал он.

«Поэтому, хотя бы пост главы республики должен был занять уроженец донецкой земли. Нужно было просто выбрать, кто этим человеком будет. Чем я и занимался – прикидывал эту ситуацию, понимая ее развития, находившись внутри всей кухни… Поэтому я этим занимался с начала июля [2014 года] – прикидывал, кто ж будет из местных моим наследником», – продолжил Бородай.

По его словам, вариантов было не очень много, а выбор в пользу одного из «комбатов» – Александра Захарченко был сделан по ряду причин.

«Почему не "Моторола"? Потому что "Моторола" был простым комбатом на тот момент, вот совсем простым. Захарченко – нет. Захарченко уже был вовлечен в ситуацию сложных политических взаимодействий, мягко выражаясь, внутри самого Донецка. Донецк – огромный город, агломерация, там 1,5 млн человек. Там сплетение всех финансовых и политических интересов было чрезвычайным. И Захар участвовал во всем этом по полной программе в качестве одного из моих помощников. И он, конечно, был во все эти вещи вовлечен очень серьезно. Я его готовил. Это как пасьянс: у тебя есть колода карт, и ты выбираешь карту, которая является наиболее подходящей для нужного тебе хода», – пояснил первый «премьер-министр ДНР»

Напомним, 31 августа 2018 года в центре Донецка в кафе «Сепар» прогремел взрыв, в результате которого «глава ДНР» Александр Захарченко получил смертельное ранение и скончался в больнице. Он был похоронен 2 сентября на кладбище «Донецкое море». Причем, его могила расположена не на «аллее славы» (где захоронены «Моторола» и «Гиви»), а находится в середине кладбища. Через пару недель после захоронения на данном месте установили охрану. «Аллею славы» в «ДНР» возвели летом 2017 года на краю кладбища, на месте бывшей лесопосадки. Здесь находятся могилы «Гиви» (командир незаконного вооруженного формирования «Сомали» Михаил Толстых, взорван в Донецке 8 февраля 2017 года), «Моторолы» (командир НВФ «Спарта» Арсен Павлов, взорван в лифте жилого дома в центре Донецка 16 октября 2016 года).

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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