В Краматорске парень 2000-го года рождения ограбил мужчину. Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) парень 2000-го года рождения ограбил мужчину. Об этом сегодня, 27 марта, сообщает пресс-служба Краматорского отдела полиции Донецкой области.

Юноша вырвал из рук прохожего барсетку и убежал, но был в течение часа был задержан правоохранителями.

«Вчера около 15 часов в Краматорский отдел полиции поступило сообщение о совершении грабежа. Как пояснил потерпевший он шел по улице Кима. Неожиданно сзади неизвестный парень вырвал из его рук барсетку и убежал. В сумочке находились документы и денежные средства в сумме около 750 грн», – рассказали в полиции.

На установление личности и задержание преступника полиции понадобилось около часа.

«Им оказался краматорчанин, 2000 года рождения. К тому же в январе этого года в отношении него был направлен в суд обвинительный акт за совершение корыстного правонарушения», – рассказали в пресс-службе.

По факту грабежа начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос для избрания фигуранту меры пресечения в виде содержания под стражей.