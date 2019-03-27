В «ДНР» у жителя Горловки изъяли патроны, обрез, тротиловую шашку и пакет с пластидом. Новости

У жителя неподконтрольной украинской власти Горловки (Донецкая обл.) «МВД ДНР» изъяло более 80 патронов различного калибра, обрез охотничьего ружья, тротиловую шашку и пакет с пластидом. Об этом сегодня, 27 марта, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

«Боеприпасы направлены в экспертно-криминалистический центр МВД, действия фигуранта подпадают под санкции ст. 256 УК ДНР (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств)», – говорится в сообщении.

Всего за минувшие сутки в «ДНР» зафиксировали 5 фактов изъятия оружия и боеприпасов.