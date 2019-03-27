На Донетчине открыли два новых центра безопасности (Фото). Новости

Два новых центра безопасности открыли сегодня, 27 марта, в Донецкой области – в городе Белозерское и поселке Новодонецкое. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куць.

На каждый из центров, по его словам, из областного бюджета было выделено по 9 млн грн. «На эти средства построили помещение, произвели благоустройство территории, приобрели мебель, бытовую технику и полностью оснащенный пожарный автомобиль. В каждом из центров будут работать пожарно-спасательное подразделение, полицейская станция, диспетчерский пункт, который будет принимать вызовы на привлечение всех аварийных служб», – написал Куць.

Губернатор добавил, что в области уже работают 9 центров безопасности, некоторые из них расположены вблизи линии соприкосновения. Спасательные подразделения ликвидировали более 800 пожаров, спасли 11 человек, в их числе – двое детей.

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