В Северодонецке рецидивист нанес тяжкие телесные повреждения знакомому. Новости

В Северодонецке (Луганская обл.) за нанесение мужчине тяжких телесных повреждений, опасных для жизни, осужден ранее судимый нападавший. Об этом сегодня, 27 марта, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

«В конце декабря 2018 года в г. Северодонецке на почве внезапно возникших неприязненных отношений между знакомыми началась ссора, переросшая в драку. Во время конфликта ранее неоднократно судимый мужчина начал наносить потерпевшему множественные удары кулаками в область головы и туловища. В дальнейшем обвиняемый нанес последнему телесные повреждения деревянным брусом по лицу, а затем ударил ножом в грудную клетку», – говорится в сообщении.

«Предоставленные стороной обвинения доказательства совершения уголовного преступления Северодонецким городским судом Луганской области признаны достаточными для вынесения обвинительного приговора, которым мужчине назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы», – добавили в прокуратуре.