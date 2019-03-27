В школе в Мариуполе пиротехники изъяли ручную гранату (Фото). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) в общеобразовательной школе №18 пиротехники изъяли ручную гранату. Об этом сегодня, 27 марта, сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

27 марта в 8:35 на телефон Службы спасения «101» поступило сообщение о том, что в одном из учебных классов общеобразовательной школы №18 в Мариуполе находится подозрительный предмет.

На место происшествия выехали специалисты ГСЧС для идентификации находки. Прибывшие на место происшествия спасатели выяснили, что на 3-м этаже в кабинете охраны безопасности жизнедеятельности находится ручная граната времен Второй мировой войны РГД-33.

На место происшествия были вызваны пиротехнические расчеты Главного управления и представители Национальной полиции. Пиротехники изъяли опасный предмет и обследовали территорию. Боеприпас будет уничтожен установленным способом.

Читайте также: