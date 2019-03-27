В Северодонецке полиция всю ночь искала девушку-подростка. Новости

В Северодонецке (Луганская обл.) всю ночь ювенальные полицейские ГУНП и местного отдела полиции вели поиски 15-летней девушки, которая недавно вышла из наркотической комы, и опять ушла из дома. Об этом сегодня, 27 марта, на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь полиции Луганской области Татьяна Погукай.

По ее словам, о пропаже подростка в полицию около полуночи сообщила ее мать, уточнив, что ребенок в 21:00 ушла от бабушки, телефон ее не отвечает, а о местонахождении ничего не известно.

«Правоохранители проверили развлекательные заведения и места возможного пребывания ребенка. Поиск несовершеннолетней усугублялся не только ночным временем, но и тем, что мать не имела информации о друзьях и знакомых дочери. Кроме того, эта девочка уже неоднократно попадала в поле зрения полиции, потому что не впервые уходит из дома и уже несколько раз попадала в реанимацию из-за отравления алкогольными и наркотическими веществами, а семья состоит на учете в городском центре по делам семьи», – написала Погукай.

«Нашли девушку сегодня утром у подруги. В отделе полиции с несовершеннолетней и ее матерью проведена профилактическая работа. В отношении матери полицейскими составлен административный протокол по ст. 184 КУоАП "Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей"», – добавила она.