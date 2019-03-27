В Украину прибыли более тысячи международных наблюдателей. Новости

В Украину прибыли более тысячи международных наблюдателей, и почти половина из них – за минувшие сутки. Об этом сегодня, 27 марта, на своей странице в Facebook сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

«Только за минувшие сутки сотрудники Госпогранслужбы на государственной границе оформили на въезд в Украину более 560 наблюдателей. При этом в целом уже оформлено более 1150 таких лиц. Как отмечал председатель Госпогранслужбы Петр Цигикал, пограничное ведомство в этом вопросе сотрудничает с ЦИК, СБУ, Нацполицией», – написал он.

Как сообщалось ранее, по данным главы Госпогранслужбы Украины никто из российских наблюдателей официально украинскую границу не пересекал и таких прецедентов пока не было.

Ранее сообщалось, что БДПИЧ ОБСЕ начало работу по наблюдению за выборами президента Украины, но вопреки условиям, изложенным в приглашении украинской стороной, предложило включить двух граждан РФ в состав миссии по наблюдению за выборами президента. Кроме того, ЦИК Украины закрыла все избирательные участки в России, а глава МИД Украины уведомил ОБСЕ, что Украина не допустит наблюдателей из России в качестве международных наблюдателей на выборах. В Украине за выборами президента будут следить 850 наблюдателей ОБСЕ.

Напомним, 31 марта 2019 года пройдут очередные выборы президента Украины. Первоначально ЦИК зарегистрировала 44 кандидата для участия в них. В итоге, окончательно в гонке решили принять участие 39 кандидатов.

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