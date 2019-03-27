В Украине многодетным семьям планируют выплатить из бюджета 2,4 млрд грн. Новости

В Украине правительственная программа помощи многодетным семьям, которая предусматривает выплаты ежемесячной финансовой помощи уже с 1 апреля, полностью просчитана и обеспечена бюджетными ассигнованиями. Об этом заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева, сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

«В рамках инициатив Правительства просчитаны возможности с 1 апреля 2019 года выплачивать пособие на третьего и каждого последующего ребенка до достижения им возраста 6 лет. Размер пособия – 1 700 грн ежемесячно на каждого ребенка. Такую помощь будут получать все многодетные семьи. По нашим подсчетам, это 2,4 млрд грн до конца года. Они заложены в бюджет и будут выплачены», – сказал Андрей Рева.

Кроме того, он отметил, что активно внедряется и правительственная программа «Муниципальная няня», которая позволяет родителям нанимать помощника по уходу за ребенком и получать бюджетную компенсацию за расходы. По словам министра, с начала работы программы было подано уже 43 заявления от родителей.

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