Украинским военным на Донбасс передали гуманитарную помощь волонтеры Люксембурга. Новости

Гуманитарную помощь для украинских военных передала на Донбасс волонтерская организация «Ukraиnka – Asbl Об’єднання українок Люксембургу». Об этом сегодня, 27 марта, сообщается на странице объединения в Facebook.

Как уточняется, волонтеры передали компьютеры, монитор и принтер.

«Большое спасибо житомирянам! Ведущие хирурги Тарас Шеремета и Андрей Рыженко из Житомирского военного госпиталя встретили нашу передачу: 4 компьютера, один монитор и один принтер – и все уже едет на Восток», – сказано в сообщении.

Следует отметить, что волонтерская организация была создана в 2014 году. Ukraиnka – Asbl сотрудничает с волонтерами по всей Украине. Объединение помогает 6 приютам, 4 больницам и 4 домам престарелых. Волонтеры передают одежду, обувь, медикаменты и др, но главной задачей считают помощь фронту.