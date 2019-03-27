В «Л-ДНР» активно пополняют ряды НВФ на передовой за счет рядовых из тыла, – ГУР. Новости

На неподконтрольной украинским властям территории Донецкой и Луганской областей командование незаконных вооруженных формирований (НВФ) в тыловых подразделениях ведет сокращение «должностей» сержантов и рядовых для пополнения подразделений на передовой. Об этом сегодня, 27 марта, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Так, по данным Главного управления разведки Минобороны, командование НВФ срочно принимает меры для устранения некомплекта личного состава передовых подразделений, причиной которого является рост количества небоевых потерь и случаев дезертирства.

«В связи с этим, в штабных и тыловых подразделениях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК Вооруженных сил Российской Федерации ускоренно проводятся организационно-штатные мероприятия по уменьшению количества должностей сержантов и рядовых. При этом военнослужащие, должности которых подпадают под сокращение, принудительно будут отправляться на передовую до окончания сроков службы по контракту», – говорится в сообщении.

Отмечается, что это приводит к росту недовольства рядового состава действиями командования, в том числе в передовых подразделениях, из-за увеличения сроков до очередных ротаций и потери перспективы смениться для прохождения в дальнейшем «службы» в тылу.