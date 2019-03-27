В «ЛНР» за расклеивание проукраинских листовок задержали пенсионерку. Новости

В «ЛНР» задержали женщину 1947 года рождения, якобы, во время расклеивания листовок проукраинского содержания. Об этом говорится в видеосюжете «МВД ЛНР».

На видео женщина говорит, что выполняла задание неких лиц, с которыми она познакомилась на подконтрольной украинской власти территории в Станице Луганской (Луганская обл.). Якобы, взамен за помощь в оформлении украинской пенсии ей первый раз передали пакет со взрывчаткой, а второй раз – поручили расклеить проукраинские листовки в «ЛНР».

«У женщины по месту жительства было обнаружено и изъято 1 кг пластида, 5 тротиловых шашек по 200 г каждая, 2 электродетонатора с проводами, 1 минный взрыватель МУВ-2 и запал к нему», – заявили в «МВД ЛНР».

«В настоящее время сотрудникам правоохранительные органов известны данные вербовщиков и координаторов. Задержанная женщина привлечена к ответственности», – утверждают в «полиции».

К какой именно ответственности привлекли пенсионерку, не сообщается.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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