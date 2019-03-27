В фискальной службе рассказали, сколько на Донетчине миллионеров. Новости

В Донецкой области за первые два месяца этого года граждане задекларировали более 124 млн грн доходов по итогам 2018 года. При этом, 6 человек показали доходы на сумму свыше 1 млн грн. Об этом сегодня, 27 марта, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной фискальной службы (ГФС) в Донецкой области.

«С начала декларационной кампании о своих прошлогодних доходах уже отчитался 3 051 гражданин Донецкой области. Из них 6 граждан задекларировали доходы на сумму, превышающую 1 млн грн. Общая сумма задекларированных за 2018 год доходов составляет 124,4 млн грн», – говорится в сообщении.

Как отмечается, активно о своих доходах за минувший год отчитываются те, кто получал наследство – 599 деклараций, получал доходы от продажи транспорта и недвижимого имущества – 196 деклараций и от сдачи в аренду движимого и недвижимого (в т. ч. земельного участка) имущества – 67 деклараций.

Кроме того, уже 201 человек обратился в фискальные органы Донетчины за налоговой скидкой. Таким образом, из казны гражданам области будет возвращено 0,4 млн грн. Обращаем внимание, что реализовать свое право на получение налоговой скидки граждане могут в течение всего текущего года.

Также в управлении ГФС напомнили, что, согласно Налоговому кодексу Украины для плательщиков налога на доходы физлиц, декларация подается до 1 мая года, следующего за отчетным.

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