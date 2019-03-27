На Донетчине число безработных превысило 120 тыс. человек. Новости

В Донецкой области количество экономически активного населения в возрасте 15–70 лет в 2018 году составило 861,4 тыс. человек. Из них, 741 тыс. человек занимались экономической деятельностью, а 120,4 тыс. человек были безработными, то есть не имели работы, но активно ее искали*. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления статистики в Донецкой области со ссылкой на данные выборочного обследования населения (домохозяйств) по вопросам экономической активности, которое проводится органами госстатистики по методологии Международной организации труда (МОТ).

По информации ведомства, количество экономически активного населения трудоспособного возраста в 2018 году составляло 834,7 тыс. человек, в том числе занятых – 714,5 тыс. человек, безработных – 120,2 тыс. человек.

Отмечается, что уровень занятости жителей региона в возрасте 15–70 лет в 2018 году составил 50% против 49,4% в предыдущем году. Уровень занятости населения трудоспособного возраста также несколько повысился и составил 59,5% (в 2017 году было 58,2%).

Кроме того, по методологии МОТ, уровень безработицы составил среди экономически активного населения в возрасте 15–70 лет 14%, среди экономически активного населения трудоспособного возраста – 14,4% (в 2017 году было соответственно 14,6% и 15,1%).

Согласно статистическим данным, уровень безработицы в Донецкой области выше, чем в среднем по Украине, где он составил в 2018 году 8,8% экономически активного населения в возрасте 15–70 лет и 9,1% экономически активного населения трудоспособного возраста.

«Среднемесячное количество безработных, зарегистрированных в центрах занятости Донецкой области, в 2018 году составило 12 тыс. человек, или 10% от количества безработных трудоспособного возраста (по методологии МОТ). Таким образом, регистрировалась лишь десятая часть всех безработных, остальные искали работу самостоятельно», – говорится в сообщении.

Как подчеркивается, в течение 2018 года число зарегистрированных безработных уменьшилось на 8% и на конец года составило 10,8 тыс. человек. Также, при содействии государственной службы занятости в минувшем году было трудоустроено 18 тыс. человек, что составило 41,5% граждан, которые в течение года имели статус зарегистрированного безработного.

* Статистические данные приведены без учета части временно неподконтрольной Украине территории.

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