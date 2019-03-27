В Мариуполе мужчина с ножом напал на трех человек: Двое – в тяжелом состоянии. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) полиция задержала злоумышленника, который с ножом нападал на прохожих. Двое пострадавших госпитализированы с многочисленными ранениями. Об этом сегодня, 27 марта, сообщает пресс-служба Главного управления полиции в Донецкой области.

Как уточняется, все нападения произошли в Левобережном районе. За два часа мужчина совершил серию разбойных нападений: на улице подкрадывался к жертвам, бил ножом и отбирал имущество. «Пострадавшие 39-летняя женщина и 59-летний мужчина госпитализированы с многочисленными проникающими ранениями», – говорится в сообщении.

К одному из прохожих злоумышленник подобрался сзади, нанес с десяток ударов по всему телу и похитил сумку с деньгами и мобильным телефоном.

Следующей жертвой нападавшего стала мать несовершеннолетнего ребенка, у которой он отобрал сумку с 800 грн. Женщина получила два глубоких ранения в спину и грудь.

По информации полиции, у обоих пострадавших повреждены внутренние органы. Сейчас они находятся в больнице, их состояние оценивается как тяжелое.

После этого злоумышленник нашел в угнанном телефоне номер отца своей жертвы и цинично назначил ему встречу. Мол, сын «проиграл ему в шахматы и надо вернуть долг». Нападающий ворвался в дом 84-летнего пенсионера и угрожая ножом, потребовал деньги. Добычей вора стали 20 грн, старый будильник и мобильный телефон. Как выяснилось, все это ради очередной дозы наркотиков.

Пожилой мужчина отчаянно пытался оказать сопротивление непрошеному гостю, и даже ударил того головой. В результате, злоумышленник скрылся, бросив окровавленный нож.

В это время полиция уже искала нападавшего, получив приблизительные приметы от пострадавшей женщины. «Над раскрытием серии тяжких преступлений одновременно работали около 150 полицейских. Прочесывали улицы, опрашивали возможных свидетелей, проверяли ранее судимых», – отметил и.о. начальника сектора криминальной полиции Левобережного отделения полиции Игорь Кара.

После того, как правоохранители получили сообщение от пострадавшего пенсионера, подозреваемый был задержан. Оперативники узнали его в прохожем, благодаря предоставленному дедушкой детальному описанию. «Он как раз скрывался с места преступления. "Брали" аккуратно, поэтому "сбросить" вещественные доказательства задержанному не удалось.

Нападавшим оказался наркозависимый местный житель 1992 года рождения, ранее судимый за грабеж. В тот раз он также напал на женщину, но она оказалась спортсменкой, оказала сопротивление и поэтому не пострадала», – рассказали в полиции.

Как отмечается, у задержанного были изъяты похищенные телефоны, деньги и пачка женских сигарет. Именно такие были у раненой женщины, а один из окурков правоохранители нашли и на месте последнего преступления – он был в крови.

Подозреваемый признался, что причастен ко всем трем преступлениям. «Не хватало на дозу», – пояснил он мотив своих действий.

Правоохранители открыли уголовные производства по ч. 3 и 4 ст. 187 «Разбой» Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.